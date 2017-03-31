14 марта состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Мастер-Renga». Давайте подведем итоги конкурса, а также расскажем о впечатлениях самих участников.

В общей сложности было получено 62 проекта из 4-х стран (Россия, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан):

7 проектов в номинации «Один в один»;

20 проектов в номинации «Единственный и неповторимый»;

35 проектов в номинации «Лучшая студенческая работа».

В конкурсе приняли участие 52 конкурсанта, среди которых не только профессиональные проектировщики, преподаватели вузов и студенты, но и люди, не имеющие отношения к проектированию, обладающие творческим потенциалом и желающие совершенствовать окружающий нас мир. Сложность проектов нарастала от небольших коттеджей до многоэтажных зданий и комплексов. При этом хочется сделать акцент на проектах зданий социального значения (среди них Библиотека, Погребная Е.А.; Современный медицинский центр в г. Курган, Смоленцев С.В.; Проект начальной школы будущего, Грабаускас А.А.; Проект гимназии №1 в г. Мелеуз респ. Башкортостан, Шмаков П.С. и т.д.). Бесспорно, что такие объекты важны и нужны в каждом уголке не только нашей страны , но и во всем мире! Команда Renga искренне надеется, что все задуманные проекты обязательно воплотятся в жизнь!

Оценить конкурсные работы были приглашены известные в архитектурном сообществе эксперты — президент Союза архитекторов России, председатель жюри Николай Шумаков, главный редактор журнала «Архитектурный вестник» Дмитрий Фесенко, преподаватель независимой Московской архитектурной школы МАРШ Евгений Ширинян, технический директор и руководитель службы разработки Renga Architecture Илья Маз, а также ведущий маркетинг-менеджер компании Renga Software Максим Шибанов.

Награждение победителей проходило в Центральном доме архитектора (г.Москва). Среди призов были 3D-манипуляторы 3DConnexion, профессиональные ноутбуки, и даже Гироскутер! Всем призерам и победителям команда Renga также вручила коммерческие лицензии Renga Architecture. Все участники конкурса в ближайшее время станут обладателями свидетельств участников конкурса и получат сувениры от компании Renga Software!

Отдельно хотелось бы отметить компанию NVIDIA, которая уже второй раз поддерживает наш конкурс ценными призами – профессиональными видеокартами, которыми так же были награждены наши победители. Сложно переоценить ценность использования видеокарт высокого уровня в наше время, когда с ростом сложности проектных задач стремительно растут и требования к рабочим устройствам.

О своих впечатлениях от конкурса нам поведали сами участники:

Левченко Роман, г. Москва, чей проект занял призовое место в номинации «Один в Один»: «В первую очередь, мероприятие Мастер-Renga для меня отличная мотивация поработать в программе Renga Architecture, увидеть насколько она продвинулась. Во-вторых, участие и победы конкурса продвигают меня в учебной деятельности (как магистра в университете).В-третьих, очень приятные призы, которые сподвигают победителей конкурса развиваться в сфере BIM-технологий».

Роман также рассказал нам о непростом процессе поиска вдохновения, для работы над проектом: «В поисках музы я бродил по интернету, нашел статью, посвященную интересным отечественным сооружениям, которые не так давно построены. Вот и приглянулся мне этот торговый центр (города Благовещенск), навел справки и понял, что его географическое местоположение довольно интересно: здание стоит у реки (название я сейчас не скажу, не помню ), а через реку находится уже Китайская Народная Республика. Представляете, в этом здании можно посмотреть в окно и смотреть чем занимаются граждане Китая».

Королёв Андрей, г. Оренбург. Автор и соавтор сразу нескольких призовых работ в номинации «Единственный и неповторимый»: «Когда я впервые, совершенно случайно, узнал из интернета о новой российской программе Renga Architecture, у меня сразу возник интерес скачать пробную версию и попробовать данный продукт в действии, что я и сделал. Посетив для скачивания сайт разработчика, увидел информацию о конкурсе Мастер-Renga. Таким образом, решение об участии в конкурсе было принято сразу. За очень короткий срок, изучив возможности, выполнил две 3D модели (одна из которых заняла 1 место), и был награжден призами, самым ценным из которых для меня стала лицензия для коммерческого использования. Меня вполне радует данная система для проектирования. За год использования Renga Architecture, без сомнений могу сказать что у Renga есть будущее».

Также своими впечатлениями поделилась Кувшинова Екатерина, г. Екатеринбург. Победитель в номинации «Приз зрительских симпатий»: «Впервые я узнала о Renga на сайте architime.ru в разделе конкурсы. Конкурс показался мне интересным, и в то же время появилась возможность изучить новую программу. Программа хорошая, легкая. Я закончила Уральскую архитектурно-художественную академию, факультет архитектура промышленных зданий и сооружений, и меня всегда привлекали большие значимые проекты, такие как аэропорты, заводы, музеи. В данном конкурсе темой своих проектов я выбрала объекты, о которых порой не задумываются обыватели, но всё же они существуют, такие как маяки или обсерватории».

Представляем вам всех победителей:

Номинация «Один в один»

1 место Булатова Евгения Олеговна (г. Салават)

Казанский собор

2 место Левченко Роман Васильевич(г. Москва)

Общественно-культурный центр, г. Благовещенск

3 место Геннадьев Кирилл Михайлович (Иваново)

Учебные корпуса ИГЭУ (А, Б, В, УЛК)

Номинация «Единственный и неповторимый»

1 место Королёв Андрей Владимирович (г. Оренбург)

Загородный дом

2 место Тахтаров Александр Викторович (г. Санкт-Петербург)

Восьмерик на четвёрике

3 место Кушнарев Олег Владимирович и Королев Андрей Владимирович (г. Оренбург)

Многоквартирный жилой дом с офисными помещениями

Номинация «Лучшая студенческая работа»

1 место Грабалаускас Андрей Александрович (г. Калининград)

Проект начальной Школы будущего

2 место Шмаков Павел Сергеевич (г. Кумертау)

Проект Гимназии №1 в городе Мелеуз республики Башкортостан

3 место Смоленцев Сергей Вячеславович (г. Курган)

Современный медицинский центр в г. Курган

Номинация «Приз зрительских симпатий»

Кувшинова Екатерина Тимофеевна (г. Екатеринбург)

Музей моря при маяке

Больше работ победителей вы сможете найти на странице конкурса Мастер-Renga.

Конкурс завершен, но уже осенью этого года Мастер-Renga вновь откроет свои двери для всех желающих и начнет прием работ. А это значит, что уже можно начинать создавать свои проекты для конкурса в Renga Architecture. Следите за новостями!

Магазины, Премии и награды 31 марта 2017 автор: admin

Источник: www.arhinovosti.ru.