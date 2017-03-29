Ресторан от Rolf Sachs как отражение швейцарского ландшафта

Концептуальный подход, умение фотографировать и лепить — этими средствами талантливый швейцарский архитектор, дизайнер и художник Rolf Sachs пользуется сполна. Представляем интерьер ресторана отеля, в котором сплелись искусство и особенности национального ландшафта.

Камень, неон, фетр и соль — что называется, слепили из того, что было под рукой. Театр, но при этом для одного зрителя. Ярко, но не слепит глаза.

Ресторан на 102 посадочных места, на террасе могут вместиться еще 80 человек.

В оформлении стен использованы национальные цвета Швейцарии. Неоновая линия символизирует изгиб линии гор. Прямо с потолка свисает кусок местной скалы — это намек на популярность швейцарских горнолыжных курортов.

Мебель выполнена на заказ. Стена сделана из соляной крошки.

Материалы настолько привлекательны, что хочется все потрогать руками.

Часы висят здесь не просто так — так можно узнать разное время в разных регионах страны.

Фотографии Nico Schaerer

Развлекательные и культурные центры 29 марта 2017 автор: Nix

Источник: www.arhinovosti.ru.