Трудности и негативные моменты ремонта и дизайна квартиры со стороны поставщиков, заказчиков и рабочих

Народная мудрость называет ремонт «стихийным бедствием». Но как же сделать его, не воплотив эту поговорку в жизнь? Трудности и негативные моменты в работе, возникающие со стороны поставщиков, заказчиков и рабочих мы обсудим с руководителем компании РЕМСК, архитектором-дизайнером Богданцевой Екатериной.





- Екатерина, скажите, пожалуйста, с какими трудностями может столкнуться клиент, решив самостоятельно закупить материал?

На первый взгляд может показаться, что закупка материала – это легкая задача. Просто выбираешь, что нравится, и покупаешь. Однако на самом деле тут есть много подводных камней. Очень важно работать только с проверенными поставщиками. Это поможет избежать большого количества негативных моментов, которые могут возникнуть в процессе закупки материала.

- О каких негативных моментах речь? Можете привести несколько примеров из своего опыта?

Да, безусловно! Например, заказчик купил плитку, привез ее на объект и она упакованная ждет своей очереди. А потом в процессе монтажа оказывается, что плитка битая, партии разные или с другими дефектами. Недостаток разных партий плитки в том, что оттенок из одной партии будет отличаться от оттенка из другой. Две недели, предусмотренные законом на возврат, прошли и претензий не предъявишь. А с проверенными поставщиками гарантия обмена 99%.

В нашей практике был случай, когда купили паркетную доску, а оказалось, что в каждой упаковке есть доска с дефектами. Всего собрали 3 упаковки брака. Благодаря тому, что поставщик был надежный, и мы работали с ним не первый год, он приехал и поменял все.

- При выборе мебели существует еще больше тонкостей, правильно?

Совершенно верно! Когда мы заказываем мебель для заказчика, приходится очень много времени проводить на производстве для того чтобы стыки, запилы были идеальными. Ведь, к сожалению, не все производители с ответственностью подходят к своей работе. Часто встречаются ситуации, когда производитель не уделил внимания каким-то мелочам. Однако это является очень важным и способно испортить впечатление от интерьера в итоге.

Тоже можно сказать о дверях. На объект все приезжает в заводской упаковке, а монтаж осуществляется через некоторое время. И только распечатав, можно увидеть детали. Был случай, когда раздвижную перегородку, которую ставили монтажники проверенной фирмы, через два дня увезли на покраску, так как со стороны ребра было не прокрашено.

Особое внимание следует уделить натяжным потолкам и профессионализму рабочих, которые будут непосредственно выполнять монтаж. Так как не все монтажники умеют сделать красивый стык со стеной и аккуратно смонтировать потолочный карниз.

- Кстати, какие сложности могут возникнуть у клиента с рабочими? Насколько уместна коммуникация с рабочими напрямую?

Процесс общения с рабочими может стать одной из самых трудных задач во всем ремонте. Обращаясь в нашу компанию, вы можете быть уверены, что мы оградим вас от сложностей этого общения. Конечно, и у нас тоже очень часто происходят сложные ситуации с рабочими. Однако мы, зная тонкости работы с ними, стараемся все прописывать в договоре. Наша компания руководствуется, как правило, двумя договорами. Один договор – с заказчиком, другой договор – с рабочей бригадой. Хотя иногда договор для некоторых не является аргументом в спорных вопросах.

Зная все нюансы коммуникации с рабочими, мы заранее предупреждаем заказчиков о том, чтобы они общались только с главным инженером, прорабом и архитектором. Во избежание возникновения «испорченного телефона».

В нашей практике были случаи, когда заказчики больше общались с рабочими, чем с руководством. Это приводило к печальным последствиям.

Часто от рабочих можно услышать, что заказчик работу принял. Но для нас это не аргумент, так как у инженера нашей компании высокие требования к качеству. А это еще одна сторона конфликта. К сожалению не все люди работают на результат.

- Трудности взаимодействия с поставщиками и рабочими понятны. А насколько важно выбрать надежного дизайнера, которому можно доверять?

Безусловно, работа дизайнера и архитектора очень важна. Тут очень важно обратиться к квалифицированному специалисту. В нашей практике было множество ситуаций, когда нам приходилось переделывать работу за другими дизайнерами. Буквально полностью: заново делали обмер, перегородки, мебельный план, электрику и тому подобное.

- Чем еще может обернуться для заказчика непрофессионализм дизайнера?

Например, была ситуация, когда дизайнер в демонтажном плане удалил перегородки между лоджиями и комнатами, а это запрещено. Необходимо оставить простенок не менее 1,2 м согласно противопожарным нормам.

Некоторые дизайнеры размещают радиаторы в толщине перекрытия между лоджией и комнатой. Во избежание мостика холода перекрытия предусмотрена перфорация. А устанавливая в него конвектор, создается нежелательная агрессивная тепловая среда, которая может повлиять на несущую способность плиты лоджии, привести к накоплению влаги на лоджии у соседа снизу.

Также к распространенным ошибкам можно отнести:

размещение отопительных элементов в холодных зонах;

размещение розеток в вентиляционных каналах;

демонтаж несущих стен и т.д.

К сожалению, все эти ситуации имели место быть в нашей практике.

Грамотный и профессиональный архитектор выполнит:

правильную планировку, которая не будет противоречить закону и нормам;

расположит сантехнику согласно эргономичности пространства и дальнейшего удобства;

рассчитает и расположит розетки и выключатели;

правильно рассчитает мощность осветительных приборов, локального освещения;

проконтролирует опуски потолков, чтобы нормально открывались окна и двери;

развертки для облегчения работы строителя;

проконтролирует размещение декора

и многое другое.

- Как работает ваша компания?

Наша компания работает в рамках действующего законодательства. Мы предупреждаем заказчиков заранее о таких вопросах, как объединение пространств летних помещений с зимними, проведение мероприятий по утеплению лоджий, какие виды демонтажных робот производить можно, а какие нельзя и к чему может привести нарушение.

Как вы видите, тут множество нюансов. Наша компания с удовольствием поможет вам избежать множества трудностей, которые стоят между вами и ремонтом вашей мечты.

Дизайн 1 марта 2017 автор: admin

Источник: www.arhinovosti.ru.