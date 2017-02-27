Секреты мультифункционального пространства

В современном интерьере понемногу исчезают грани. Отныне дом может быть не только домом, но и офисом, спортивным клубом, СПА центром и даже парком развлечений.





Одним из примеров мультифункционального использования пространства можно назвать дом Даниэля Негреану, который одновременно совмещает в себе невероятное количество зон отдыха, начиная c комнаты карточных игр и игровых автоматов, заканчивая мини полем для гольфа. Кроме того, в доме имеются бассейн, бильярд, уголок трофеев и даже мини-грядка для выращивания свежих овощей. О таком доме могут мечтать многие, однако далеко не каждый располагает подобного рода недвижимостью.

Не стоит расстраиваться, ведь даже небольшую квартиру можно сделать не только уютной, но и функциональной, используя некоторые дизайнерские уловки.

Зонирование

Разделить жильё на зоны при небольшом метраже – не самая лёгкая задача. Чтобы не утяжелять пространство, дизайнеры советуют отказаться от стационарных перегородок и использовать легковесные, из стекла и пластика.

Если такое решение вам не по душе, то можно использовать раздвижные мобильные перегородки. Интересным акцентом, способным отгородить часть помещения, может стать наборная гардина из бусин, мелких камней или ракушек, которую, при желании, можно создать самому.

Разграничить пространство можно и при помощи цвета, например, окрасив гостиную в нежно лиловые, а спальню в бежевые тона. Стоит помнить, что холодные тона зрительно увеличивают пространство, в то время как тёплые его уменьшают.

Различные текстуры каждой зоны усилят эффект разделения пространства. В то время как для спальни отлично подойдут натуральные материалы вроде дерева, для кухни советуется использовать более практичные металлические или каменные поверхности.

Если пространство не очень большое, лучше отказаться от рельефов на стенах и потолке, так как эти элементы зрительно сужают пространство.

Мебель

Уделите особое внимание ее функциональности, ведь иногда даже большие комнаты кажутся маленькими из-за неправильно подобранной мебели. Стоит отказаться от массивных конструкций в пользу мебели, которая не загромождает пространство. Идеальным решением будет складная мебель-трансформер. Выбирайте из множества вариантов: компактные раскладные кровати, диваны и кресла, в которых удобно прятать постельное бельё и хранить мелкие вещи; откидные и раскладные столы, не занимающие много места, эргономичные системы хранения – всё это создаст ощущение лёгкости и свободы. Оригинальным решением может стать мебель из прозрачного акрила, которая не только выполняет свою функцию, но и словно растворяется в пространстве.

Эксперты отдают предпочтение мебели светлых оттенков из стекла и металла так как она выглядит легче и изящнее. Максимально использовать пространство и визуально сделать комнату выше помогут высокие шкафы и стеллажи.

При расстановке мебели стоит освободить центр комнаты, по возможности расставляя мебель вдоль стен. Заранее продумайте маршрут передвижения по комнате и расставляйте мебель так, чтобы ничто не преграждало ваш путь.

Декоративные элементы

Идеально для украшения небольшого пространства подходят фотообои c изображением объектов в перспективе.

Глубины пространству придадут зеркала. Для усиления эффекта используйте подсветку. Дизайнеры рекомендуют использовать негабаритные светильники и встроенные лампы, которые органично впишутся в любой интерьер.

Помните, что декоративные элементы ни в коем случае не должны загромождать комнату и делать её тесной.

Надеемся, что используя эти простые советы, вы сможете преобразить ваш дом и удачно использовать его пространство.

Дизайн интерьеров 27 февраля 2017 автор: admin

Источник: www.arhinovosti.ru.