Эрик Шпикерманн, автор шрифтов для Nokia, рассказывает “О шрифте”

Гарнитура, лигатура, кернинг… Если ваша профессия хоть сколько-нибудь связана с творчеством, то, вероятно, вы уже слышали хотя бы один из этих терминов. Для большинства же людей это обычный набор букв и отсутствие конкретных ассоциаций. Но это не беда, ведь сегодняшняя книжная новинка от издательства “Манн, Иванов и Фербер” покорит и тех, и других.





Сегодня в центре нашего внимания книга “О шрифте” Эрика Шпикерманна, гуру шрифтового дизайна и автора шрифтов для Nokia и Deutsche Bahn. Автор доступным языком и в свободной форме рассказывает о разных типах шрифтов и их применении, точно и подробно объясняет базовые понятия, фантазирует и философствует.

Более того, знакомство с книгой не требует никаких дополнительных знаний — все сложные понятия излагаются сквозь призму окружающих нас явлений. Так, буквы сравниваются со стоящими поодиночке деревьями; марафонцами, которым предстоит пробежать 42 километра; флейтой и резонаторной гитарой; человеческим лицом и такими эмоциями, как гнев, сомнение, удивление и радость.

А задумывались ли вы когда-нибудь о том, что у спален и книг есть нечто общее? И что страница с множеством шрифтов, наложенных один на другой, выглядит гораздо лучше, чем затор в деловом районе города?

Всё, что вы найдёте в этой книге — сплошной поток фантазии. Эмоции, чувства, музыка… Именно таким Шпикерманн видит шрифт и именно таким хочет показать его вам, начинающим типофилам или просто букволюбам.

А теперь давайте рассмотрим пару-тройку случайным образом выбранных отрывков из книги:

Шрифт для тех, кто мыслями уже на море. Когда мы собираем чемодан в отпуск, то, как правило, отдаем предпочтение более практичной одежде. Её легко стирать, легко везти в багаже. Одновременно с этим мы не забываем и об эстетике, выбирая вещи более неформальные, яркие и непринужденные, чем те, что носим каждый день в офис.

Эквивалент этому в типографике — комфортные для чтения шрифты. К таким относится, например, Stempel Schneidler, сочетающий в себе приятные формы букв и высокую степень удобочитаемости. Или ITC Flora — шрифт непосредственный, но при этом пригодный для серьёзной работы.

Сомневаетесь? Это неспроста. У шрифта есть практическое значение: он может идти, бежать, скакать, танцевать… А может ли он выражать эмоции? Конечно. Форма букв может передавать настроение. Жирный шрифт с резкими очертаниями символизирует напряжение и прочие мрачные чувства. Светлые и непринужденные шрифты соответствуют позитивным эмоциям.

ВОзьмём к примеру шрифт Harlem Slang. Им Невилл Броуди оформил титры для фильма “Ярость в Гарлеме”. Шрифт Empire, разработанный в 1937 году Моррисом Фуллером Бентоном, использовался для оформления журнала Vogue. Тонкий и лёгкий, он передаёт грацию фотомоделей и шелест платьев. Runic Condensed с колючими засечками и вытянутыми формами определенно выражает тревожные чувства.

Полезно периодически шутить. Так же как смена интонации и неожиданная шутка могут превратить нудную лекцию в занятную историю, так и шрифт может внести изюминку в нечитаемое полотно текста. Изменение типографического ритма путем чередования узкого и широкого начертания способно творить чудеса. Не бойтесь, экспериментируйте, это вам только на руку.

Примеры из этой книги можно приводить бесконечно, перелистывая страницу за страницей и цитируя каждую строку. Но, пожалуй, остановимся на том, что уже есть и оставим интригу. Книга действительно стоит того, чтобы ее прочесть. Даже если вы ничего не понимаете в дизайне.

И да, прекратите красть овец!

Журналы и книги 5 февраля 2017 автор: admin

Источник: www.arhinovosti.ru.