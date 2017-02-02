Украшаем интерьер! Выбираем зеркала и настенный декор

Без элементов декора и аксессуаров нельзя обойтись при создании интерьера. Самый продуманный дизайн станет не интересным без оригинальных мелочей и декора. Самая простейшая отделка и лаконичная мебель “заиграют” по-новому при правильном выборе нескольких ярких акцентов.





Именно аксессуары создают уникальность обстановки, показывают оригинальный вкус хозяина и нестандартность мышления. Да и просто радуют взгляд!

Аксессуары бывают многофункциональными и позволяют видоизменять пространство по своему усмотрению. Зеркала визуально увеличивают комнату, делают ее светлее и просторнее, отражая свет и позволяя взгляду скользить.

А настенные панно приковывают взоры посетителей и обращают на себя внимание. Они станут предметом гордости владельца и предлогом для интересного разговора. Неповторимость идеи произведения впечатляет и остается в памяти надолго.

О выборе “правильных” аксессуаров для дома стоит задуматься заранее, так как именно они завершают образ, создают ощущение продуманности выбранного стиля. Так как же выбрать предметы декора, которые удачно оживут в убранстве помещения? Каким характеристикам должны обладать аксессуары?

Во-первых, они должны нравиться вам и соответствовать назначению помещения, в котором вы собираетесь их разместить. Интерьеры офиса потребуют большей сдержанности и простоты форм, в то время как домой необходимо выбрать более причудливые и затейливые детали.

В прихожих, ванных комнатах, гардеробных и спальнях следует уделить внимание выбору качественных зеркал. Их изготавливают не только разными по размеру, крепят на стену или ставят на пол – различия есть в дизайне форм зеркал и рам. В последнее время стали актуальны зеркала в виде солнца, венецианские и ажурные зеркала, которые украсят собой самый незамысловатый интерьер.

Зеркало можно выбрать в том же стиле, что и весь интерьер комнаты, или создать эффектный контраст.

Минимализм хорошо сочетается с арт деко, а неунывающая классика говорит сама за себя и удачно разместится не только в консервативной обстановке.

Бывают совсем необычные варианты зеркал – из многих зеркальных деталей, в виде геометрических фигур, снежинок и абстракций. Их можно собрать в необычное и неповторимое панно.

Если вам по душе классические панно, здесь выбор тоже огромен. Рельефные панно и скульптуры на стену, стеклянные панно и композиции – есть на что посмотреть. Мы рекомендуем взглянуть на настенный декор в стиле арт деко.

Он отличается смелостью геометрических форм, этническими узорами, интересными орнаментами с элементами флоры и фауны, роскошью, шиком и дорогими современными материалами, присущими данному направлению. Панно в стиле арт деко могут быть лаконичными и строгими, а могут – шикарными и ажурными. Именно многообразие форм данного стиля позволяет вписать его произведения практически в любой интерьер.

Удачную подборку стильных украшений для вашего дома и офиса можно найти на сайте мебели и аксессуаров 7-rooms.ru. В ассортименте продукции компании SevenROOMS представлены самые оригинальные и эстетичные вещи, которые будут соответствовать не только вашему представлению о прекрасном, но и долго прослужат верой и правдой – качество производства проходит тщательную проверку. На купленные изделия предоставляется гарантия сроком от 12 месяцев, в зависимости от выбранного предмета.

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Дизайн интерьеров 2 февраля 2017 автор: admin

Источник: www.arhinovosti.ru.