Если вас вдруг занесет на Марс…

Не забудьте захватить с собой технорюкзак от Atelier Teratoma! Испанская студия дизайна и архитектуры Atelier Teratoma называет свое изобретение «Технопикник», но нам кажется, здесь уместнее слово «технорюкзак». С таким рюкзаком не страшно и на Марсе картошку высаживать!

Советские туристы, носившие за плечами огромные мешки с провизией, рыдали бы, глядя на это чудо науки и техники.

Технорюкзак пересматривает само понятие «путешественник», «странник». Отправиться на пикник со старой доброй корзинкой? Это прошлый век. Возьмите технорюкзак, у которого есть ножки.

А также солнечная панель, колонки-усилители звука, экран-дисплей для сообщений по блютусу, свет для чтения и USB-зарядка, конечно, какой же без него пикник. Да и на Марсе надо как-то заряжать смартфон.

Рюкзак легко превращается в столик для приятной трапезы. А можно даже прилечь, засунув какую-нибудь часть тела под столик. Хорошая защита от дождя, между прочим.

Рюкзак доступен в нескольких цветах.

С таким рюкзаком и в пир, как говорится, и в мир.

Фотографии Atelier Teratoma

Одежда, Приятные мелочи 28 января 2017 автор: Nix

Источник: www.arhinovosti.ru.