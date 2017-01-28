Если вас вдруг занесет на Марс…
Не забудьте захватить с собой технорюкзак от Atelier Teratoma! Испанская студия дизайна и архитектуры Atelier Teratoma называет свое изобретение «Технопикник», но нам кажется, здесь уместнее слово «технорюкзак». С таким рюкзаком не страшно и на Марсе картошку высаживать!
Советские туристы, носившие за плечами огромные мешки с провизией, рыдали бы, глядя на это чудо науки и техники.
Технорюкзак пересматривает само понятие «путешественник», «странник». Отправиться на пикник со старой доброй корзинкой? Это прошлый век. Возьмите технорюкзак, у которого есть ножки.
А также солнечная панель, колонки-усилители звука, экран-дисплей для сообщений по блютусу, свет для чтения и USB-зарядка, конечно, какой же без него пикник. Да и на Марсе надо как-то заряжать смартфон.
Рюкзак легко превращается в столик для приятной трапезы. А можно даже прилечь, засунув какую-нибудь часть тела под столик. Хорошая защита от дождя, между прочим.
Рюкзак доступен в нескольких цветах.
С таким рюкзаком и в пир, как говорится, и в мир.
Фотографии Atelier Teratoma
Источник: www.arhinovosti.ru.