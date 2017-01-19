Нью-Йорк в витринах магазинов

Что могут сказать о городе витрины магазинов? Все! Характер жителей, их привычки, вкусы, образ жизни и пристрастия — витрины отражают не только спешащих мимо пешеходов. Нью-йоркский фотографии Franck Bohbot решил показать миру любимый город в витринах магазинов.

Здесь и свет дня, и цвет ночи.

Немного сентиментальная, как старое кино, история о неспящем городе.

Вся серия снималась два года.

В результате получился театр, в котором главные героини ностальгия и современность.

Среди витрин забегаловок попадаются настоящие брильянты. Итальянская пекарня, кинотеатр, магазин комиксов.

И все они скрываются во флюорисцентном тумане. Магазинчики на углу, салоны для взрослых, которых, может быть, сейчас и в помине нет. Камера помнит их всех.

Время сотрет все следы.

Фотографии Franck Bohbot

Магазины 19 января 2017 автор: Nix

Источник: www.arhinovosti.ru.