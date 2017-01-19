Нью-Йорк в витринах магазинов
Что могут сказать о городе витрины магазинов? Все! Характер жителей, их привычки, вкусы, образ жизни и пристрастия — витрины отражают не только спешащих мимо пешеходов. Нью-йоркский фотографии Franck Bohbot решил показать миру любимый город в витринах магазинов.
Здесь и свет дня, и цвет ночи.
Немного сентиментальная, как старое кино, история о неспящем городе.
Вся серия снималась два года.
В результате получился театр, в котором главные героини ностальгия и современность.
Среди витрин забегаловок попадаются настоящие брильянты. Итальянская пекарня, кинотеатр, магазин комиксов.
И все они скрываются во флюорисцентном тумане. Магазинчики на углу, салоны для взрослых, которых, может быть, сейчас и в помине нет. Камера помнит их всех.
Время сотрет все следы.
Фотографии Franck Bohbot
Источник: www.arhinovosti.ru.