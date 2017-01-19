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Рубрика: Магазины

Нью-Йорк в витринах магазинов

Что могут сказать о городе витрины магазинов? Все! Характер жителей, их привычки, вкусы, образ жизни и пристрастия — витрины отражают не только спешащих мимо пешеходов. Нью-йоркский фотографии Franck Bohbot решил показать миру любимый город в витринах магазинов.

Нью-Йорк в витринах магазинов

Здесь и свет дня, и цвет ночи.

Нью-Йорк в витринах магазинов

Немного сентиментальная, как старое кино, история о неспящем городе.

Нью-Йорк в витринах магазинов

Вся серия снималась два года.

Нью-Йорк в витринах магазинов

В результате получился театр, в котором главные героини ностальгия и современность.

Нью-Йорк в витринах магазинов

Среди витрин забегаловок попадаются настоящие брильянты. Итальянская пекарня, кинотеатр, магазин комиксов.

Нью-Йорк в витринах магазинов

И все они скрываются во флюорисцентном тумане. Магазинчики на углу, салоны для взрослых, которых, может быть, сейчас и в помине нет. Камера помнит их всех.

Нью-Йорк в витринах магазинов

Время сотрет все следы.

Нью-Йорк в витринах магазинов

Фотографии Franck Bohbot

19 января 2017   автор: Nix    Магазины

Источник: www.arhinovosti.ru.

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