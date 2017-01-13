Архитектура и другая реальность от Adrian Labaut Hernandez

Что такое архитектура? Для чего она? Какие цели должен ставить перед собой архитектор? Что было бы, будь мы в совершенно другой реальности? Ответ знает архитектор и художник Adrian Labaut Hernandez.

Архитектор и художник Adrian Labaut Hernandez создал серию набросков, на которых представлен принципиально новый взгляд на знаковые сооружения. По его словам, современная архитектура порождает не приспособленных к жизни чудовищ.

Искусными штрихами художник придает направление культовым зданиям.

Adrian Labaut Hernandez предлагает вернуться к истокам и пересмотреть взгляд на архитектуру сквозь призму: конкуренция, дружелюбие, ценность, лидерство, отсутствие морали или политики.

Все это звучит очень заманчиво, но, глядя на работы художника, трудно удержаться от вопроса: «А зачем, собственно?».

Фотографии Adrian Labaut Hernandez

Иллюстрации и фото 13 января 2017 автор: Nix

Источник: www.arhinovosti.ru.