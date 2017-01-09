Согласование перепланировки нежилых помещений

В современном мире перепланировка нежилого помещения, квартиры, офиса или дома, — довольно распространенная практика. Одни желают совместить несколько помещений в одно, тем самым сделав из обычной однокомнатной квартиры стильную студию; другие — изменить конструкцию пола и потолка; а третьи напрочь демонтировать сантехнику.





Казалось бы, сущие пустяки, но в этом деле есть одно но. Любой собственник квартиры, решивший внести те или иные изменения в свое помещение, сталкивается с вопросом согласования и внесения «правок» в техпаспорт квартиры.

Немаловажно и то, что этот вопрос не требует отлагательства, так как все требующиеся документы необходимо оформить до фактической переделки помещения. Таков закон. А с законом лучше не шутить. За проведенную без разрешения перепланировку вы можете, например, получить огромный штраф, который для юридических лиц, являющихся собственниками перепланированного помещения, составит аж 350 000 рублей. Немалая сумма, правда?

К сожалению, процесс согласования перепланировки помещения — задача не из лёгких. Для начала нужно подготовить весь перечень документов, начиная с самого проекта перепланировки и справки о техническом состоянии здания, заканчивая поэтажным планом и экспликацией БТИ.

Все эти документы необходимо правильно оформить и доставить в жилищную инспекцию. Но и тут не всё так просто. У госслужащих имеется набор своих специфических требований к оформлению данного вида проектной документации, которые зачастую значительно отличаются даже от общестроительных ГОСТов по оформлению архитектурных разделов. Поэтому чтобы сэкономить своё время и нервы, лучше всего сразу обратиться к опытным проектировщикам, тем более что стоимость таких услуг сейчас вполне приемлемая.

Если вы рассчитываете только на себя, вам придется не только быть готовым к постоянным разъездам по различным инстанциям, но и расширить свои знания в различных сферах деятельности. Не верите? Чтобы узаконить именно ту перепланировку, которую вы хотите, необходимо помимо общестроительных норм быть хорошо знакомым с юридическими нормами, текстами постановлений, тонкостями и нюансами согласования перепланировки нежилых зданий. Это не только позволит вам существенно снизить вероятность возникновения трудностей в узаконивании, но и повысит уровень вашей включенности в процесс и потребует полной самоотдачи.

Идём дальше. С декабря 2012 года помимо жилищной инспекции проект перепланировки нежилого помещения нужно еще согласовывать и с Роспотребнадзором. Это связано с тем, что в настоящее время требования законодательства относительно санитарно-эпидемиологического надзора касаются подавляющего большинства видов деятельности. Тут тоже придётся изрядно попотеть и подготовить правоустанавливающие документы, поэтажный план с экспликацией, выполненные организацией с допуском СРО чертежи, технологические паспорта на оборудование и многое другое. Документы в СЭС необходимо предоставить заранее, до того, как вы отправитесь в жилищную инспекцию.

И это ещё не всё. Помимо уже перечисленных бумаг для каждой конкретной перепланировки могут потребоваться дополнительные документы и согласования. Например, для согласования перепланировки нежилого здания могут потребоваться такие:

акт государственной историко-культурной экспертизы при переустройстве в объекте культурного наследия. А вдруг вы решите устроить перепланировку в исторически-значимом здании?

справка из управляющей компании. Она обычно требуется при желании уменьшить вентшахту без усечения каналов естественной вентиляции.

или вообще документ с решением собрания собственников квартир при затрагивании общедомового имущества. Да-да, тут придётся брать подписи у каждого соседа:)

Если пакет документов собран в полном комплекте и ни одна инстанция не имеет никаких замечаний, вам придётся подождать ещё рабочих 20 дней. Именно такой срок (не считая того, что вы потратите на подготовку и оформление документации!) нужно выждать для того, чтобы получить распоряжение о допустимости производства вашей перепланировки. Но и тут вы можете получить отказ. Тогда вам придется либо вносить изменения в документацию, либо корректировать сам ремонт.

Кстати говоря, очень важно не выполнить каких-либо работ, относящихся к реконструкции. Например, осуществить пристройку или выполнить антресоль. В таком случае в ваш ремонт отнесут к реконструкции и потребуют предоставить разрешение на строительство. К такому повороту событий вы вряд ли будете готовы, а значит вам опять придется корректировать ремонт и утверждать документацию в жилищной инспекции.

Если вы задумались о том, чтобы обратиться за помощью в согласовании перепланировки нежилых помещений к специалистам, здесь вы можете ознакомиться с примерами согласованных нежилых помещений, а тут, всего лишь оставив свой телефон, получить скидку в 10% в компании «РЕСОГ».

Что вы получите?

Во-первых, отсутствие головной боли. Специалист приедет к вам на объект, подпишет договор, сделает замеры, а через некоторое время привезет готовые документы. Согласованную перепланировку. Ни штрафов, ни жалоб соседей, ни подписей. Согласователя и проектировщика в одном лице. Это не только очень удобно, но и позволяет сэкономить массу времени. Максимальные гарантии. Никакой предоплаты и гарантия 100% возврата внесенных авансом денежных средств. Сотрудничество по договору. Бесплатные консультации по вопросам перепланировки. Проект перепланировки, выполненный по всем нормам и согласованный по закону.

Удачной вам перепланировки и отличного настроения!

Дизайн интерьеров 9 января 2017 автор: admin

Источник: www.arhinovosti.ru.