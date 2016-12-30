Притягательный португальский минимализм в фотографиях Manuel Pita

Португальский минимализм — это прекрасно. Так считает фотограф Manuel Pita, и мы с ним совершенно согласны. Давайте вместе посмотрим, как красивы одинокие португальские дома.

Больше года фотограф путешествовал по Португалии, снимая одиноко стоящие домишки.

Каждый из этих домов удивительно хорош.

Этим сооружениям вторят небеса, облака и редкие птицы, пролетающие в вышине.

Яркие цвета стен светятся теплотой.

Можно представить, каков характер владельцев таких ярких домов.

Не стоит думать, что домам одиноко или они потеряны. У них все отлично.

Даже сушащееся на веревке белье выглядит частью окружающего пространства.

Огромная дверь словно приглашает войти.

Красота по-португальски!

Фотографии Manuel Pita

Жилые комплексы 30 декабря 2016 автор: Nix

Источник: www.arhinovosti.ru.