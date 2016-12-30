архиновости

Рубрики

архиновости
архиновости
архиновости

Вход

Рубрика: Жилые комплексы

Притягательный португальский минимализм в фотографиях Manuel Pita

Португальский минимализм — это прекрасно. Так считает фотограф Manuel Pita, и мы с ним совершенно согласны. Давайте вместе посмотрим, как красивы одинокие португальские дома.

Притягательный португальский минимализм в фотографиях Manuel Pita

Больше года фотограф путешествовал по Португалии, снимая одиноко стоящие домишки.

Притягательный португальский минимализм в фотографиях Manuel Pita

Каждый из этих домов удивительно хорош.

Притягательный португальский минимализм в фотографиях Manuel Pita

Этим сооружениям вторят небеса, облака и редкие птицы, пролетающие в вышине.

Притягательный португальский минимализм в фотографиях Manuel Pita

Яркие цвета стен светятся теплотой.

Притягательный португальский минимализм в фотографиях Manuel Pita

Можно представить, каков характер владельцев таких ярких домов.

Притягательный португальский минимализм в фотографиях Manuel Pita

Не стоит думать, что домам одиноко или они потеряны. У них все отлично.

Притягательный португальский минимализм в фотографиях Manuel Pita

Даже сушащееся на веревке белье выглядит частью окружающего пространства.

Притягательный португальский минимализм в фотографиях Manuel Pita

Огромная дверь словно приглашает войти.

Притягательный португальский минимализм в фотографиях Manuel Pita

Красота по-португальски!

Притягательный португальский минимализм в фотографиях Manuel Pita

Фотографии Manuel Pita

30 декабря 2016   автор: Nix    Жилые комплексы

Источник: www.arhinovosti.ru.

Метки: , ,





Комментариев нет

Оставить комментарий

Для отправки комментария Вы должны авторизоваться.
Войти на сайт



Рубрика "Жилые комплексы" — новые публикации:

 

2008 - 2015 © arhinovosti.ru
Все права защищены