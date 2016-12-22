Волшебная лоджия

Большинство из нас нередко жалуется на недостаток жилого пространства в квартире. Однако лишь немногие умеют использовать имеющиеся квадратные метры оптимально. Взять хотя бы типовую лоджию. Чаще всего она становится пристанищем для ненужных вещей, с которыми владельцам жалко расстаться. А ведь на этом небольшом пространстве можно воплотить множество самых оригинальных интерьерных идей. Главное – иметь желание. А с финансами вам всегда поможет кредитная карта. О том, как ее получить, можно узнать на сайте банка.

Самый распространенный вариант использования лоджии – сделать из нее кабинет. Это особенно удобно, если она соединена со спальней. Так, если вы засиделись допоздна за компьютером, а другому члену семьи хочется спать – достаточно закрыть дверь и задернуть шторы. Стол можно расположить по ширине или по длине лоджии – в зависимости от ее размеров, по стенам – разместить полки или поставить небольшой стеллаж.

Вместо кабинета на лоджии также можно устроить мастерскую или уголок для творчества. При рациональном использовании пространства места хватит на длинную столешницу. Кроме того, вы сможете наслаждаться дневным светом, который так важен для столярных работ или рукоделия.

Еще один интересный вариант – игровая зона для детей. Конечно, в этом случае следует особое внимание уделить безопасности. Например, поставить на окна решетки или детские блокираторы.

Для любителей домашних тренировок стоит устроить на лоджии спортзону. Здесь можно разместить беговую дорожку или эллипсоидный тренажер. А на противоположной стене – установить шведскую стенку, повесить боксерскую грушу. Покрутить обруч здесь вряд ли получится, а вот позаниматься йогой под утренний щебет птиц вполне.

Если у вас нет недостатка в свободном пространстве, то лоджия может стать украшением квартиры – например, зимним садом. В силу небольшого замкнутого пространства там можно легко создать влажный тропический климат и выращивать экзотические растения.

И наконец, самый экстравагантный способ использования лоджии – сделать на ней финскую сауну. Этот вариант наиболее хлопотный и затратный, так как связан не только с расходами на утепление стен, но и с прокладкой труб, гидроизоляцией, обогревом и т. п. Однако с кредитной картой нет ничего невозможного. А уж об удовольствии расслабляться в собственной бане хоть каждую субботу и говорить не приходится!

Одним словом, выбор за вами. Самое сложное – сделать первый шаг – избавиться от бабушкиного ковра, который вы никак не соберетесь отвезти на дачу, найти более подходящее место для зимних шин и выбросить запасной рулон обоев. Ваша лоджия достойна лучшего!

Дизайн интерьеров 22 декабря 2016 автор: admin

Источник: www.arhinovosti.ru.