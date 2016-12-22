Футуристический загородный дом в Польше от KWK promes

Дом дому рознь. Особенно если это дом от архитектурной студии KWK promes. Такой загородный дом с успехом может сниматься в кино. Между тем в нем живут совершенно обычные люди, просто они очень любят комфорт.

Это дом для одной семьи. На первом этаже зона отдыха, которая фактически «вываливается» наружу, в сад. Жилая зона сверху, причем ориентирована так, чтобы отдыхающие внизу не могли увидеть ничего лишнего.

В строительстве использованы только местные материалы: красный кирпич, черепица.

В интерьере первого этажа, зоны отдыха, много стекла: стеклянные перегородки, зеркала. Газон внутри дома декоративный.

Гостиная и сад не имеют границ, благо климат позволяет. Днем семья живет на свежем воздухе. Ночью они забираются в «кокон», как шутливо называют убежище на втором этаже.

В конце концов, наши предки когда-то жили в таком формате, почему бы и нам, современным людям, не воспользоваться их опытом, чтобы наслаждаться свежим воздухом и солнцем.

Направления этажей неслучайны: первый этаж, его передний фсад, скрывает за собой внутренний двор от любопытных глаз.

Часть второго этажа держится на укрепленных бетонных стенах. На них защитное покрытие-невидимка из стали.

Стеклянные перегородки легко убрать в особенно солнечные дни. Энергосбережение класса А. Летом дом охлаждается естественным путем. Полное единение с природой.

Фотографии jakub certowicz

Жилые комплексы 22 декабря 2016 автор: Nix

Источник: www.arhinovosti.ru.