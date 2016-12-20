Приглашаем архитекторов и инженеров на II конкурс «Мастер-Renga»

Компания Renga Software, совместное предприятие АСКОН и фирмы «1С» по разработке BIM-решений, объявляет открытым II конкурс «Мастер-Renga». В конкурсной программе участвуют архитектурно-строительные проекты, созданные в системе Renga Architecture.





Гостиница Чор-Су в Ташкенте

проект — участник I конкурса «Мастер-Renga»

автор — Санжар Усманов

Приглашаем архитекторов и инженеров, профессионалов и любителей, преподавателей и студентов — конкурс открыт для всех! Берите в руки Renga Architecture, следуйте за мастерами и выражайте свой взгляд на архитектуру.

Для создания проектов могут использоваться коммерческие лицензии Renga Architecture, студенческие лицензии и бесплатная пробная версия системы.

Номинации конкурса:

Один в один — 3D-копия существующего архитектурного объекта

Единственный и неповторимый – оригинальный авторский проект

Лучшая студенческая работа — оригинальный авторский проект, выполненный студентами/учащимися

Приз зрительских симпатий

Храм Архангела Михаила в селе Андреевка Оренбургской области

победитель I конкурса «Мастер-Renga» в номинации «Один в один»

автор — Андрей Королев

Творческий замысел и мастерство 3D-проектирования участников оценит жюри:

Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России, председатель жюри

Дмитрий Фесенко, главный редактор журнала «Архитектурный вестник»

Евгений Ширинян, известный блогер и преподаватель независимой московской архитектурной школы МАРШ

Илья Маз, технический директор и руководитель разработки Renga Architecture, компания Renga Software

Максим Шибанов, ведущий маркетинг-менеджер по направлению AEC, компания Renga Software

Победители и призеры будут награждены ценными призами от организатора и партнеров конкурса. Статьи о самых интересных Renga-проектах опубликуют архитектурные издания — информационные партнеры конкурса.

Прием работ продлится до 31 января 2017 года.

Результаты конкурса будут объявлены в феврале 2017 года на сайтах Renga и АСКОН.

Узнать подробнее о конкурсе «Мастер-Renga»

Индивидуальный жилой дом в Казани

проект — победитель I конкурса «Мастер-Renga» в номинаици «Лучшая студенческая работа»

автор — Антон Семенов

Анонсы 20 декабря 2016 автор: admin

Источник: www.arhinovosti.ru.