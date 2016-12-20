Приглашаем архитекторов и инженеров на II конкурс «Мастер-Renga»
Компания Renga Software, совместное предприятие АСКОН и фирмы «1С» по разработке BIM-решений, объявляет открытым II конкурс «Мастер-Renga». В конкурсной программе участвуют архитектурно-строительные проекты, созданные в системе Renga Architecture.
Гостиница Чор-Су в Ташкенте
проект — участник I конкурса «Мастер-Renga»
автор — Санжар Усманов
Приглашаем архитекторов и инженеров, профессионалов и любителей, преподавателей и студентов — конкурс открыт для всех! Берите в руки Renga Architecture, следуйте за мастерами и выражайте свой взгляд на архитектуру.
Для создания проектов могут использоваться коммерческие лицензии Renga Architecture, студенческие лицензии и бесплатная пробная версия системы.
Номинации конкурса:
- Один в один — 3D-копия существующего архитектурного объекта
- Единственный и неповторимый – оригинальный авторский проект
- Лучшая студенческая работа — оригинальный авторский проект, выполненный студентами/учащимися
- Приз зрительских симпатий
Храм Архангела Михаила в селе Андреевка Оренбургской области
победитель I конкурса «Мастер-Renga» в номинации «Один в один»
автор — Андрей Королев
Творческий замысел и мастерство 3D-проектирования участников оценит жюри:
Николай Шумаков, президент Союза архитекторов России, председатель жюри
Дмитрий Фесенко, главный редактор журнала «Архитектурный вестник»
Евгений Ширинян, известный блогер и преподаватель независимой московской архитектурной школы МАРШ
Илья Маз, технический директор и руководитель разработки Renga Architecture, компания Renga Software
Максим Шибанов, ведущий маркетинг-менеджер по направлению AEC, компания Renga Software
Победители и призеры будут награждены ценными призами от организатора и партнеров конкурса. Статьи о самых интересных Renga-проектах опубликуют архитектурные издания — информационные партнеры конкурса.
Прием работ продлится до 31 января 2017 года.
Результаты конкурса будут объявлены в феврале 2017 года на сайтах Renga и АСКОН.
Узнать подробнее о конкурсе «Мастер-Renga»
Индивидуальный жилой дом в Казани
проект — победитель I конкурса «Мастер-Renga» в номинаици «Лучшая студенческая работа»
автор — Антон Семенов
Источник: www.arhinovosti.ru.