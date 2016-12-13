Кресло-череп от HAROW

Складывается ощущение, что дизайнеры мебели ночей не спят, ломая голову, чем бы еще удивить публику и потенциальных покупателей. Французская студия дизайна HAROW представляет эксклюзивную коллекцию мебели ручной работы. Черепа и мужественный лик Арнольда Шварценеггера — оказывается, на всем этом можно сидеть.

Искусство, дизайн и комфорт — возможно ли соединить эти три составляющих успеха? Студия HAROW сделала попытку.

Красота предметов в фокусе дизайнеров, мельчайшие детали сделаны с особой тщательностью вручную.

С одной стороны это многогранный отшлифованный череп. С другой — кресло с роскошной обивкой.

Пожалуй, такая мебель прекрасно смотрелась бы в доме какого-нибудь гангстера или маньяка.

На изготовление одного кресла уходит не меньше трех месяцев. Два цвета — черный и золотой. А это стул «Арни». Посмотрите, как точно передано выражение лица, знакомое всему миру.

Усиленный стеклопластик, стальная рама, разные оттенки от стали до золота.

Фотографии HAROW

Дизайн мебели 13 декабря 2016 автор: Nix

Источник: www.arhinovosti.ru.