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Рубрика: Дизайн мебели

Кресло-череп от HAROW

Складывается ощущение, что дизайнеры мебели ночей не спят, ломая голову, чем бы еще удивить публику и потенциальных покупателей. Французская студия дизайна HAROW представляет эксклюзивную коллекцию мебели ручной работы. Черепа и мужественный лик Арнольда Шварценеггера — оказывается, на всем этом можно сидеть.

Кресло-череп от HAROW

Искусство, дизайн и комфорт — возможно ли соединить эти три составляющих успеха? Студия HAROW сделала попытку.

Кресло-череп от HAROW

Красота предметов в фокусе дизайнеров, мельчайшие детали сделаны с особой тщательностью вручную.

Кресло-череп от HAROW

С одной стороны это многогранный отшлифованный череп. С другой — кресло с роскошной обивкой.

Кресло-череп от HAROW

Пожалуй, такая мебель прекрасно смотрелась бы в доме какого-нибудь гангстера или маньяка.

Кресло-череп от HAROW

На изготовление одного кресла уходит не меньше трех месяцев. Два цвета — черный и золотой. А это стул «Арни». Посмотрите, как точно передано выражение лица, знакомое всему миру.

Кресло-череп от HAROW

Усиленный стеклопластик, стальная рама, разные оттенки от стали до золота.

Кресло-череп от HAROW

Фотографии HAROW

13 декабря 2016   автор: Nix    Дизайн мебели

Источник: www.arhinovosti.ru.

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