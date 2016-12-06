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Рубрика: Стрит-арт

Дом с «Похитителем радуги» от Okuda San Miguel, Гонконг, Китай.

От улыбки станет всем светлее, если все — это жители многоэтажки в Гонконге. Многоэтажки не простой, а с великолепным «Похитителем радуги» на фасаде. Это работа художника Okuda San Miguel для стрит-арт фестиваля HK walls.

Дом с «Похитителем радуги» от Okuda San Miguel, Гонконг, Китай.

HK walls — ежегодный фестиваль уличного искусства. Творчество художников простирается на все дома города от новых до старых.

Дом с «Похитителем радуги» от Okuda San Miguel, Гонконг, Китай.

Настенная роспись от Okuda San Miguel занимает весь фасад дома сверху донизу.

Дом с «Похитителем радуги» от Okuda San Miguel, Гонконг, Китай.

Эта работа, выполненная в стилистике кинофильма «Похититель радуги», сделана в оттенках цветов радуги.

Дом с «Похитителем радуги» от Okuda San Miguel, Гонконг, Китай.

Сочетание различных геометрических фигур дает ощущение объемности изображения.

Дом с «Похитителем радуги» от Okuda San Miguel, Гонконг, Китай.

Глаза медведя — звездное небо, еще одна отсылка к кинофильму.

Дом с «Похитителем радуги» от Okuda San Miguel, Гонконг, Китай.

Выглядит очень ярко и необычно.

Дом с «Похитителем радуги» от Okuda San Miguel, Гонконг, Китай.

Фотографии HK walls

6 декабря 2016   автор: Nix    Стрит-арт

Источник: www.arhinovosti.ru.

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