Дом с «Похитителем радуги» от Okuda San Miguel, Гонконг, Китай.
От улыбки станет всем светлее, если все — это жители многоэтажки в Гонконге. Многоэтажки не простой, а с великолепным «Похитителем радуги» на фасаде. Это работа художника Okuda San Miguel для стрит-арт фестиваля HK walls.
HK walls — ежегодный фестиваль уличного искусства. Творчество художников простирается на все дома города от новых до старых.
Настенная роспись от Okuda San Miguel занимает весь фасад дома сверху донизу.
Эта работа, выполненная в стилистике кинофильма «Похититель радуги», сделана в оттенках цветов радуги.
Сочетание различных геометрических фигур дает ощущение объемности изображения.
Глаза медведя — звездное небо, еще одна отсылка к кинофильму.
Выглядит очень ярко и необычно.
Фотографии HK walls
Источник: www.arhinovosti.ru.