Дом с «Похитителем радуги» от Okuda San Miguel, Гонконг, Китай.

От улыбки станет всем светлее, если все — это жители многоэтажки в Гонконге. Многоэтажки не простой, а с великолепным «Похитителем радуги» на фасаде. Это работа художника Okuda San Miguel для стрит-арт фестиваля HK walls.

HK walls — ежегодный фестиваль уличного искусства. Творчество художников простирается на все дома города от новых до старых.

Настенная роспись от Okuda San Miguel занимает весь фасад дома сверху донизу.

Эта работа, выполненная в стилистике кинофильма «Похититель радуги», сделана в оттенках цветов радуги.

Сочетание различных геометрических фигур дает ощущение объемности изображения.

Глаза медведя — звездное небо, еще одна отсылка к кинофильму.

Выглядит очень ярко и необычно.

Фотографии HK walls

Стрит-арт 6 декабря 2016 автор: Nix

Источник: www.arhinovosti.ru.