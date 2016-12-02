Форумы выставки BAU: решения для будущего строительства

Проектирование и строительство становятся все более комплексными и сложными. Глобализация, диджитализация, демографические изменения, урбанизация, истощение природных ресурсов, реформа энергетики, эффективное обращение с ресурсами и энергией, вторичная переработка отходов: требования к строительной отрасли настолько разнообразны, что отвечать им можно только при взаимодействии всех участников строительного процесса с помощью применения новых материалов и технологий. Решения для будущего строительства представят эксперты со всего мира на форумах выставки BAU, которые пройдут в павильонах A4, C2 и B0.

Форум A4: Диалог архитектора и промышленности

Форум в павильоне А4 осветит роль архитектора в настоящем и будущем. Мероприятия форума делятся на 2 части. В первой половине дня программу организует BAU совместно с архитектурными журналами XIA и AIT, а также Союзом Немецких Дизайнеров по интерьеру BDIA. Ежедневно с 11.00 до 14.00 будут проходить увлекательные дискуссии на актуальные темы между архитекторами и производителями строительных материалов. Три докладчика из известных архитектурных бюро, а также представители промышленности будут обсуждать новые тенденции развития и тренды. Темы дискуссий разнообразны, начиная с жилья для беженцев и эмигрантов, модульных строительных систем и информационного моделирования строительства, заканчивая конструктивными возможностями дерева, как строительного материала, концепциями использования общественных помещений и эффективными зданиями „easy-lowcost“.

Форум A4: DETAIL research – Строя будущее

Во второй половине дня Форум «Строя будущее», организованный журналом DETAIL представит вниманию посетителей межотраслевые прикладные исследовательские проекты на тему будущего строительства. Именитые докладчики дадут обзор своей исследовательской деятельности: Как выглядит «умный дом» будущего? Какие факторы стоят при этом в центре внимания? Какие шансы есть у уже существующих построек? Какие пользовательские концепции, ориентированные на будущее, существуют для отдельных зданий, районов, целых город и регионов? Фасады постепенно становятся многофункциональной оболочкой здания. Какие возможности предлагают «думающие» фасадные системы? Системное строительство, ранее не пользовавшее большим уважением, переживает ренессанс благодаря современным методам проектирования и инновационному производству. Что значит «строительство для всех» в глобализированном мире? И какие перспективы открывают перед строительной отраслью цифровые методы проектирования?

Форум C2: Будущее строительства

На Форуме «Будущее строительства», организованном BAU при сотрудничестве с журналами Bauwelt и DBZ, именитые проектировщики и архитекторы на примере конкретных проектов пояснят, как будет выглядеть строительство в будущем. Каждый день будет посвящен разным актуальным темам:

smart building materials: здесь речь пойдет об интеграции различных материалов, например, при строительстве фасадов, которые адаптивно реагируют на различные воздействия окружающей среды.

BIM: Какие проекты в Германии уже реализуются с помощью программы для проектирования BIM, в чем заключаются сложности?

Крупные проекты: на примере впечатляющих проектов будут продемонстрированы механизмы и стратегии, способствующие их успешной реализации.

Жилье: Спрос на доступное жилье растет. Поэтому, пользуются спросом и идеи серийного и модульного строительства, а также инновационные концепции для жилищного строительства, позволяющие гибкую планировку и соответствующие энергетическим требованиям.

The next big thing: Что в ближайшие годы станет новым хитом в архитектуре?

Emerging stars, emerging markets: Какие рынки с большим потенциалом есть для молодых архитектурных бюро? Как их распознать и успешно осваивать? Будут представлены соответствующие стратегии.

Форум B0: От мечты к реальности

На форуме B0 совместно работают сразу три организации: Министерство окружающей среды, охраны природы, строительства и атомной безопасности Германии, Строительный Альянс им. Фраунгофера и Союз по модернизации зданий.

В своих докладах Министерство расскажет об исследовательских программах и субсидиях, а также о политических целях и законодательной базе. Строительный Альянс им. Фраунгофера, состоящий из 14 институтов, представит часть своей исследовательской работы на примере конкретных проектов.

Еще один акцент будет сделан на модернизации и поддержании в исправном состоянии зданий. В докладах Союза по модернизации зданий BAKA речь пойдет о том, как существующие здания могут отвечать требованиям будущего. На форуме B0 каждый день также будет посвящен отдельной теме. Речь пойдет о цифровом проектировании и строительстве, энергоэффективном строительстве, а также объединения зданий и кварталов в единую сеть. Среда будет посвящена отрасли недвижимости, пятница – студентам.

Подробная информация о темах и докладчиках на сайте www.bau-muenchen.com/foren

О BAU

BAU, ведущая в мире выставка архитектуры, строительных материалов и систем, является самым крупным и значительным событием отрасли. Следующая выставка BAU пройдет с 16 по 21 января 2017 в Мюнхене. Ожидается около 2000 участников из 40 стран и примерно 250 000 посетителей со всего мира.

На 180 000 м² выставочной площади – BAU уже многие годы занимает весь выставочный комплекс без остатка – будет представлена архитектура, материалы и системы для промышленного и жилищного строительства и внутренней отделки в новостройках и зданиях старого фонда. Каждые два года выставка собирает всех лидеров отрасли на этот выходящий за рамки строительной отрасли показ достижений.

При участии 60 000 проектировщиков и архитекторов BAU одновременно является и крупнейшей в мире специализированной выставкой для архитекторов и инженеров. Ассортимент выставки разделен по типу строительных материалов, а также по тематическим разделам. Дополняет экспозицию высококлассная программа сопутствующих мероприятий, в том числе и форумов с докладчиками со всего мира.

Анонсы, Другие события 2 декабря 2016 автор: admin

Источник: www.arhinovosti.ru.