Дорожка для велосипедистов и бегунов от lahznimmo architects. Канберра, Австралия

В 2011 lahznimmo architects выиграли конкурс на создание проекта дорожки для велосипедистов и пешеходов в парке Боуэн Плейс. Простой и элегантный дизайн объекта обусловлен его месторасположением — поблизости находится Парламент Австралии и другие исторически-важные объекты наследия.

Внешний вид постройки не отвлекает и не конкурирует с уже имеющимися на территории объектами. Напротив, он выставляет в выгодном свете существующую геометрию ландшафта.

Дизайн отвечает всем особенностям ландшафта — новая дорожка является продолжением уже имеющейся тропы и делит территорию по траектории, совпадающей по форме с геометрией автострады Боуэн Плейс в форме трилистника, откуда открывается вид на одну из главных достопримечательностей Канберры — Национальный карильон.

Территория была видоизменена лишь минимально, чтобы не конкурировать с окружающим ландшафтом.

Дорожка состоит из двух типов стен: первая представляет собой конструкцию, собранную из плотных гладких бетонных панелей беловатого цвета — такая палитра была умышленно выбрана для того, чтобы объект гармонично смотрелся на фоне Парламента Австралии; вторая стена состоит из листов низкопрофильной нержавеющей стали цвета ржавой охры.

Год постройки: 2015

Ландшафтный дизайн 30 ноября 2016 автор: admin

Источник: www.arhinovosti.ru.