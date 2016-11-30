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Рубрика: Ландшафтный дизайн

Дорожка для велосипедистов и бегунов от lahznimmo architects. Канберра, Австралия

В 2011 lahznimmo architects выиграли конкурс на создание проекта дорожки для велосипедистов и пешеходов в парке Боуэн Плейс. Простой и элегантный дизайн объекта обусловлен его месторасположением — поблизости находится Парламент Австралии и другие исторически-важные объекты наследия.

Пешеходная дорожка от lahznimmo architects

Внешний вид постройки не отвлекает и не конкурирует с уже имеющимися на территории объектами. Напротив, он выставляет в выгодном свете существующую геометрию ландшафта.

Пешеходная дорожка от lahznimmo architects

Дизайн отвечает всем особенностям ландшафта — новая дорожка является продолжением уже имеющейся тропы и делит территорию по траектории, совпадающей по форме с геометрией автострады Боуэн Плейс в форме трилистника, откуда открывается вид на одну из главных достопримечательностей Канберры — Национальный карильон.

Пешеходная дорожка от lahznimmo architects

Территория была видоизменена лишь минимально, чтобы не конкурировать с окружающим ландшафтом.

Пешеходная дорожка от lahznimmo architects

Дорожка состоит из двух типов стен: первая представляет собой конструкцию, собранную из плотных гладких бетонных панелей беловатого цвета — такая палитра была умышленно выбрана для того, чтобы объект гармонично смотрелся на фоне Парламента Австралии; вторая стена состоит из листов низкопрофильной нержавеющей стали цвета ржавой охры.

Пешеходная дорожка от lahznimmo architects

Пешеходная дорожка от lahznimmo architects

Пешеходная дорожка от lahznimmo architects

Пешеходная дорожка от lahznimmo architects

Пешеходная дорожка от lahznimmo architects

Год постройки: 2015

30 ноября 2016   автор: admin    Ландшафтный дизайн

Источник: www.arhinovosti.ru.

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