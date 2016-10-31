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Рубрика: В мире

Соломенный театр от Salto Architects. Таллин, Эстония.

Архитекторы из эстонской студии Salto Architects построили временное летнее здание театра в центре Таллина, Эстония. Стены здания состоят из окрашенной в черный цвет соломы. Театр просуществует в течение 6 месяцев. Он был создан для того, чтобы подчеркнуть полученный Таллинном в этом году статус “Европейская Столица Культуры 2011”.

Соломенный театр от Salto Architects. Таллин, Эстония.

Раньше здесь располагался театр для советских войск, но с их уходом он был уничтожен и 20 лет это место пустовало.

Соломенный театр от Salto Architects. Таллин, Эстония.

Строения является не только театральным залом, но и художественной инсталляций, украшающей прилегающие территории.

Соломенный театр от Salto Architects. Таллин, Эстония.

Перед тем как попасть в театральный зал соломенного театра посетителям приходится подняться по ступенчатому туннелю.

Соломенный театр от Salto Architects. Таллин, Эстония.

Возле здания организована бесплатная площадка для отдыха, с шахматами большого размера и настольным теннисом.

Соломенный театр от Salto Architects. Таллин, Эстония.

Использование соломы в создании подобного крупного общественного здания является уникальным экспериментом. Соломенные панели крепятся на каркас из железных стоек.

Соломенный театр от Salto Architects. Таллин, Эстония.

В рамках проекта архитекторам удалось найти действительно рациональный и символичный материал, подчеркивающий особенность временного театра.

Соломенный театр от Salto Architects. Таллин, Эстония.

В статье использованы фотографии Мартина Сиплейна (Martin Siplane), Пола Агурая (Paul Aguraiuja) и Карли Льюик(Karli Luik).

31 октября 2016   автор: Arhinovosti Ru    В мире

Источник: www.arhinovosti.ru.

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Комментарии (2)

  1. StasyanG (05.08.2011 07:49) (Ответить)
    StasyanG

    Ну в принципе ничего необычного, тока солома черная, удивляет…

  2. Natalia (15.08.2011 10:36) (Ответить)

    Подчеркнуть полученный Таллинном в этом году статус “Европейская Столица Культуры 2011”?????Или перечеркнуть???Я за второе…

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