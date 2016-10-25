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Рубрика: Развлекательные и культурные центры

Терраса у воды на острове Татышев

Красноярск — это Енисей, его притоки и острова, среди которых остров Татышев считается одним из самых красивых. Архитектурная мастерская «АрхитектураДизайнМоделирование» разработала концепцию развиия уникального острова-парка Татышев.

Терраса у воды на острове Татышев

Главный принцип, которого придерживалась мастерская, — построить прочные коммуникации между человеком и природой. Единый стилевой модуль «Мотылек» создает сеть архитектурно-ландшафтных объектов острова.

Терраса у воды на острове Татышев

Среди прочих объектов сети выделяются три террасы у воды. Одна из них уже построена на крутом берегу Енисея.

Терраса у воды на острове Татышев

Здесь три типа дорожек. Они отличаются шириной и типом покрытия.

Терраса у воды на острове Татышев

Главная широкая асфальтовая дорожка включает полосы для пешеходов, велосипедистов и роллеров и бегунов.

Терраса у воды на острове Татышев

Можно спуститься к воде по прогулочной дорожке. Террасы соединены между собой. Все террасы — уютное пространство, где приятно созерцать и мечтать.

Терраса у воды на острове Татышев

«Мотылек» создан на основе конструктивно-строительной системы, которая в свою очередь состоит из металлических узлов и клееной древесины.

Терраса у воды на острове Татышев

На основе этой системы можно создавать разные архитектурные формы от беседок до эстрадных площадок.

25 октября 2016   автор: Nix    Развлекательные и культурные центры

Источник: www.arhinovosti.ru.

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