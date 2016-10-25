Терраса у воды на острове Татышев

Красноярск — это Енисей, его притоки и острова, среди которых остров Татышев считается одним из самых красивых. Архитектурная мастерская «АрхитектураДизайнМоделирование» разработала концепцию развиия уникального острова-парка Татышев.

Главный принцип, которого придерживалась мастерская, — построить прочные коммуникации между человеком и природой. Единый стилевой модуль «Мотылек» создает сеть архитектурно-ландшафтных объектов острова.

Среди прочих объектов сети выделяются три террасы у воды. Одна из них уже построена на крутом берегу Енисея.

Здесь три типа дорожек. Они отличаются шириной и типом покрытия.

Главная широкая асфальтовая дорожка включает полосы для пешеходов, велосипедистов и роллеров и бегунов.

Можно спуститься к воде по прогулочной дорожке. Террасы соединены между собой. Все террасы — уютное пространство, где приятно созерцать и мечтать.

«Мотылек» создан на основе конструктивно-строительной системы, которая в свою очередь состоит из металлических узлов и клееной древесины.

На основе этой системы можно создавать разные архитектурные формы от беседок до эстрадных площадок.

Развлекательные и культурные центры 25 октября 2016 автор: Nix

Источник: www.arhinovosti.ru.