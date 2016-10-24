Новое решение для малого и среднего бизнеса

МФУ, или многофункциональный центр, – необходимая вещь для компаний малого или среднего бизнеса. Этим летом на рынке офисной техники, предназначенной для СМБ-сегмента, появилось новое МФУ производства Xerox – DocuCentre SC2020.



Главный критерий при выборе МФУ для работы в офисе – соотношение цены, опций и качества. Основным достоинством нового полноцветного, мощного и достаточно компактного DocuCentre является его экономичность, которая успешно сочетается с качеством печати. Он помогает решить большинство офисных задач: копировать, сканировать и печатать документы. При этом разрешение печати у него действительно очень хорошее – 1200 х 2400 точек на дюйм, что позволяет получать отпечатки с высокой степенью детализации и насыщенными цветами. Печать черно-белых документов происходит без участия цветных барабанов, что увеличивает срок их службы. Расход тонера можно сократить, выбрав одну из трех градаций плотности нанесения в зависимости от вида документа. Если вы не пользуетесь МФУ, то через некоторое время у него автоматически включается режим экономии электроэнергии. Благодаря понятному интерфейсу любой сотрудник сможет за пару минут освоить все возможности данного устройства. Еще одно преимущество – доступные цены на расходные материалы и ресурсные запчасти. Процесс их замены максимально упрощен, так что теперь не составит труда сделать это самому. И кстати, аппарат поставляется уже с набором необходимых расходных материалов.

В стандартной комплектации DocuCentre SC2020 представляет собой копировальную машину, сканер и принтер. В расширенной версии можно добавить факс, тумбу, на которой он будет стоять, и еще один лоток на 500 листов в дополнение к идущему в комплектации лотку на 350 листов.

Но некоторым компаниям нужно нечто большее, чем аппарат для печати офисных документов. Специально для таких компаний у Xerox есть широкоформатные принтеры. Такие принтеры – идеальное решение, когда надо напечатать карты, схемы, строительные чертежи, а также баннеры, плакаты, вывески и т. д. Так что если вы планируете заниматься широкоформатной печатью или сотрудничать с различными рекламными агентствами, проектными и строительными компаниями, обязательно обратите свое внимание на линейку широкоформатной печати Xerox. Широкоформатные принтеры Xerox обладают высокой производительностью и при этом абсолютно просты в эксплуатации. Даже при большой загруженности принтера – все, что требуется, это менять рулоны и картриджи с краской, что занимает буквально считанные секунды!

Инновационные технологии 24 октября 2016 автор: admin

Источник: www.arhinovosti.ru.