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Архиновости – интернет-журнал об архитектуре и дизайне

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Волшебная лоджия

Большинство из нас нередко жалуется на недостаток жилого пространства в квартире. Однако лишь немногие умеют использовать имеющиеся квадратные метры оптимально. Взять хотя бы типовую лоджию. Чаще всего она становится пристанищем для ненужных вещей, с которыми владельцам жалко расстаться. А ведь на этом небольшом пространстве можно воплотить множество самых оригинальных интерьерных идей. Главное – иметь желание. А с финансами вам всегда поможет кредитная карта. О том, как ее получить, можно узнать на сайте банка.

Волшебная лоджия

22 декабря 2016    Дизайн интерьеров

Футуристический загородный дом в Польше от KWK promes

Дом дому рознь. Особенно если это дом от архитектурной студии KWK promes. Такой загородный дом с успехом может сниматься в кино. Между тем в нем живут совершенно обычные люди, просто они очень любят комфорт.

Футуристический загородный дом в Польше от KWK promes

22 декабря 2016    Жилые комплексы

Приглашаем архитекторов и инженеров на II конкурс «Мастер-Renga»

Компания Renga Software, совместное предприятие АСКОН и фирмы «1С» по разработке BIM-решений, объявляет открытым II конкурс «Мастер-Renga». В конкурсной программе участвуют архитектурно-строительные проекты, созданные в системе Renga Architecture.

Гостиница Чор-Су в Ташкенте

20 декабря 2016    Анонсы

Кресло-череп от HAROW

Складывается ощущение, что дизайнеры мебели ночей не спят, ломая голову, чем бы еще удивить публику и потенциальных покупателей. Французская студия дизайна HAROW представляет эксклюзивную коллекцию мебели ручной работы. Черепа и мужественный лик Арнольда Шварценеггера — оказывается, на всем этом можно сидеть.

Кресло-череп от HAROW

13 декабря 2016    Дизайн мебели

Дом с «Похитителем радуги» от Okuda San Miguel, Гонконг, Китай.

От улыбки станет всем светлее, если все — это жители многоэтажки в Гонконге. Многоэтажки не простой, а с великолепным «Похитителем радуги» на фасаде. Это работа художника Okuda San Miguel для стрит-арт фестиваля HK walls.

Дом с «Похитителем радуги» от Okuda San Miguel, Гонконг, Китай.

6 декабря 2016    Стрит-арт

Форумы выставки BAU: решения для будущего строительства

Проектирование и строительство становятся все более комплексными и сложными. Глобализация, диджитализация, демографические изменения, урбанизация, истощение природных ресурсов, реформа энергетики, эффективное обращение с ресурсами и энергией, вторичная переработка отходов: требования к строительной отрасли настолько разнообразны, что отвечать им можно только при взаимодействии всех участников строительного процесса с помощью применения новых материалов и технологий. Решения для будущего строительства представят эксперты со всего мира на форумах выставки BAU, которые пройдут в павильонах A4, C2 и B0.

Форумы выставки BAU: решения для будущего строительства

2 декабря 2016    Анонсы, Другие события

Дорожка для велосипедистов и бегунов от lahznimmo architects. Канберра, Австралия

В 2011 lahznimmo architects выиграли конкурс на создание проекта дорожки для велосипедистов и пешеходов в парке Боуэн Плейс. Простой и элегантный дизайн объекта обусловлен его месторасположением — поблизости находится Парламент Австралии и другие исторически-важные объекты наследия.

Пешеходная дорожка от lahznimmo architects

30 ноября 2016    Ландшафтный дизайн

Соломенный театр от Salto Architects. Таллин, Эстония.

Архитекторы из эстонской студии Salto Architects построили временное летнее здание театра в центре Таллина, Эстония. Стены здания состоят из окрашенной в черный цвет соломы. Театр просуществует в течение 6 месяцев. Он был создан для того, чтобы подчеркнуть полученный Таллинном в этом году статус “Европейская Столица Культуры 2011”.

Соломенный театр от Salto Architects. Таллин, Эстония.

31 октября 2016    В мире

Терраса у воды на острове Татышев

Красноярск — это Енисей, его притоки и острова, среди которых остров Татышев считается одним из самых красивых. Архитектурная мастерская «АрхитектураДизайнМоделирование» разработала концепцию развиия уникального острова-парка Татышев.

Терраса у воды на острове Татышев

25 октября 2016    Развлекательные и культурные центры

Новое решение для малого и среднего бизнеса

МФУ, или многофункциональный центр, – необходимая вещь для компаний малого или среднего бизнеса. Этим летом на рынке офисной техники, предназначенной для СМБ-сегмента, появилось новое МФУ производства Xerox – DocuCentre SC2020.
Новое решение для малого и среднего бизнеса

24 октября 2016    Инновационные технологии
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